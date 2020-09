Rotterdamse horeca mag terras ook in de winter openhouden

Rotterdamse horeca-ondernemers mogen hun overdekte winterterras houden tot 1 april. Normaal gesproken duurt het terrasseizoen tot 1 november, maar om ondernemers in coronatijd tegemoet te komen is dit verlengd. „Het idee is de winterterrassen in ieder geval tot en met 1 april volgend jaar te verlengen”, zei wethouder Said Kasmi donderdag in de gemeenteraad.

„Samen met de ondernemers gaan we kijken naar de mogelijkheden voor overkapping, beschutting en verwarming.” Vooral de verwarming moet zoveel mogelijk duurzaam gebeuren. Omdat horeca-ondernemers vanwege de 1,5 metermaatregel minder klanten kunnen ontvangen en omzet mislopen, mogen ze in Rotterdam sinds 1 juni hun terras uitbreiden met vlonders op bijvoorbeeld parkeerplekken voor hun café of restaurant. De gemeente verstrekt gratis deze duurzame vlonders.

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb zei eerder al dat niet bij elk terras als een politieagent wordt gecontroleerd of daar voldoende afstand wordt gehouden. Hij bestrijdt dat de Rotterdamse handhaving te streng is. „Het is nauwelijks nog denkbaar dat we coulanter kunnen zijn, want we zijn al coulant geweest. We hebben nog nooit een terras gesloten na een eerste waarneming. Het leidt altijd tot een coachend gesprek.”

Na een mondelinge waarschuwing volgt een schriftelijke waarschuwing. Volgens Aboutaleb zijn die in heel de stad slechts twee of drie keer uitgegeven. „We sluiten ook nooit op basis van een melding. We sluiten altijd op heterdaad.”