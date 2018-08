Rotterdamse havenbeveiligers overwegen acties

De beveiligers in de Rotterdamse haven overwegen actie te gaan voeren om hun cao-eisen kracht bij te zetten. „We hebben heel veel aanmeldingen van beveiligers op de Maasvlakte. Hun actiebereidheid is heel groot. Eind deze week is er overleg over het soort acties die ze in de haven willen voeren”, zegt FNV-bestuurder Mohamed Gafki.

Beveiligers van de Vrije Universiteit Amsterdam en op Schiphol kwamen al eerder in actie. Het ging onder meer om werkonderbrekingen en stiptheidsacties. De beveiligers bij het Universitair Medisch Centrum Maastricht overwegen de stiptheidsacties die ze vorige maand begonnen verder uit te breiden. Volgens Gafki is het „bijna 100 procent” zeker dat ze deze week tijdens actieoverleg besluiten tot werkonderbrekingen.

De beveiligers willen onder meer hogere lonen en betere werkroosters. Onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 31.000 beveiligers in het hele land zijn vastgelopen.