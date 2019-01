In Rotterdam is een vrouw lichtgewond geraakt door een kogel die werd afgeschoten in de woning boven haar. De bovenbuur schoot volgens de politie in de vloer van een aan de Flakkeesestraat in Rotterdam-Zuid.

De kogel ging dwars door het plafond van de woning eronder en raakte de benedenbuurvrouw in haar arm. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden.