Rotterdamse fietser vergeet massaal het mondkapje

Een van de straten in Rotterdam waar sinds 06.00 uur deze morgen een mondkapje verplicht is, is de Meent. Ook de fietsers op de Meent moeten een mondkap dragen, maar ze lijken het massaal vergeten. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, heeft het dinsdag nog benadrukt. „Fietsers, maar ook hardlopers moeten in het centrum van Rotterdam een mondmasker dragen.”

Werkstudent Danique Janssen fietst naar zijn werk en zegt de kap vergeten te zijn. Een andere fietser wist het niet, maar vist snel uit zijn binnenzak een verfomfaaid kapje. Het beeld is op de Coolsingel niet veel anders. Bijna alle fietsers dragen geen mondkap. Het verwarrende is dat op deze belangrijke fietsader door het centrum stukken vrij zijn van het dragen ervan.

Een politieagent die even later door de Hennekijnstraat rijdt, heeft gezien dat fietsers geen mondkap dragen, maar geeft het geen aandacht. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn om 06.30 uur nog niet bezig met handhaven. De agent herhaalt wat Aboutaleb ook al zei: „We gaan vriendelijk de mensen te woord staan en het ze uitleggen.”

Op de kop van de Lijnbaan, ter hoogte van het Binnenwegplein, loopt een stel uit Kaapstad, Zuid-Afrika, zonder mondkap. Ze zeggen geen idee te hebben dat dat nu wel verplicht is waar zij lopen. „We zijn op weg richting ons werk en geheel niet bezig op sociale media. Hoe hadden wij het moeten vernemen?”

Rotterdam heeft de dagen voorafgaand aan de invoering ook in het Engels gecommuniceerd. Een andere buitenlandse man loopt over de Lijnbaan zonder mondkap. Ook hij zegt niet te weten waar hij de informatie vandaan moet halen.