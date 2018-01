Rotterdamse door misdrijf omgekomen

De vrouw die maandagmiddag dood in een woning aan de Mathenesserweg in Rotterdam werd gevonden, blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. Het slachtoffer is een 41-jarige inwoonster van Rotterdam. Of het om de bewoonster van het pand gaat wil de politie niet zeggen.

De politie hield maandag al een zestigjarige inwoner uit die stad aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Hij is aangehouden in de woning en wordt nog verhoord. De politie roept mensen die iets gezien hebben op zich te melden.

Een andere man en twee vrouwen die ook aanwezig waren in het huis op het moment dat de dode werd gevonden zijn na verhoor vrijgelaten.