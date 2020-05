Rotterdamse boa’s schrijven uit protest geen bonnen uit

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Rotterdam schrijven vanaf donderdag drie dagen geen bonnen uit. Ze gaan actievoeren omdat ze een wapenstok en pepperspray in hun uitrusting willen om zich te beschermen tegen toenemende agressie. Dat laten de boa-vakbonden maandagochtend weten.

„Vanaf donderdag ligt de nadruk voor drie dagen lang op toezicht houden in plaats van handhaven. We schrijven dus geen bonnen uit”, zegt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond (NBB). „De boa’s houden afstand tot burgers, vermijden risico’s en schakelen bij overtredingen de politie in.” De boa-vakbonden willen dat Rotterdamse boa’s worden uitgerust met een wapenstok en pepperspray. Zij krijgen volgens de bonden steeds vaker te maken met agressie en geweld, helemaal nu ze vanwege de coronanoodverordening vaker moeten optreden.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vindt dat boa’s de politie moeten ondersteunen, niet vervangen. Hij is tegen de uitbreiding van hun bewapening met een wapenstok en pepperspray. Wethouder handhaving Bert Wijbenga heeft in overleg met de bonden toegezegd een aantal alternatieven te onderzoeken, zoals een politiehond en vaker in koppels op pad gaan met de politie.

De vakbondsleden verwierpen deze voorstellen vorige week en willen nu actievoeren. De woordvoerder van de wethouder liet weten het overleg van burgemeester, politie en justitie over de kwestie deze week af te wachten.