Rotterdamse arrestantenkaarten uit de oorlog beschikbaar

Het Rotterdams Archief stelt met ingang van dinsdag zogenoemde arrestantenkaarten van de gemeentepolitie uit de oorlogsjaren online beschikbaar.

Het gaat om inmiddels overleden arrestanten, onder wie behalve ‘gewone’ criminelen ook personen die zijn opgepakt vanwege hun Joodse achtergrond of wegens hun rol in het verzet. Op de kaarten staan naast de persoonsgegevens ook de achtergronden van de aanhoudingen. Na verblijf in een politiecel volgde vrijlating of overbrenging naar een huis van bewaring of concentratiekamp. Zo belandden veel Rotterdamse arrestanten in Kamp Amersfoort of Kamp Vught. In de laatste maanden van de oorlog zijn ook tientallen arrestanten gefusilleerd.

Van de circa 34.000 beschikbare arrestantenkaarten zijn er nu ongeveer 16.000 te doorzoeken. De gegevens zijn verzameld door circa 160 vrijwilligers, die in samenspraak met het Stadsarchief Rotterdam en het Netwerk Oorlogsbronnen de Rotterdamse arrestantenkaarten uit de bezettingstijd toegankelijk hebben gemaakt.

Het gaat volgens het Rotterdams Archief om mensen zowel uit de stad als omliggende plaatsen, zoals Schiedam en Vlaardingen.