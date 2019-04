Rotterdamse ambtenaren rennen nog een rondje om de vergadertafel

Driehonderd Rotterdamse ambtenaren moeten fit worden door ze rondjes om de vergadertafel te laten rennen. CDA-wethouder Sven de Langen van Volksgezondheid wil met deze maatregel ook het overgewicht in de Maasstad aanpakken.

Hoeveel rondjes heeft u al afgelegd?

„Kijk om u heen. Ik zit nu, maar in deze kamer wordt er echt wel gelopen. Rond de tafel rennen is natuurlijk wat gechargeerd. Wel willen we als gemeentebestuur dat ambtenaren en ook Rotterdammers gezond zijn, gezond blijven en ook gezond worden als ze dat niet zijn.

Daarom hebben we twee jaar geleden het Rotterdam Centrum voor Gezondheidsbevordering ingesteld.”

Werd dit centrum onlangs niet een spookcentrum genoemd?

„Als Rotterdam doen we veel aan gezondheidsbevordering. Dat centrum is er één facet van. In onze stad kampt 50 procent van de volwassenen met overgewicht. Dat neemt steeds verder toe.

Als we hier niets aan doen, nemen de zorgkosten voor onze stad met 6 miljard euro toe, zo berekende het RIVM. Dat wordt dus onbetaalbaar.”

Wat gaat u hiertegen doen?

„We hebben het programma ”Lekker fit”, dat jaarlijks 10 miljoen euro kost. Daarmee gaan we kinderen op basisscholen en op kinderdagverblijven een gezonde leefstijl meegeven.

Ze krijgen extra bewegingsonderwijs, lessen over voeding en krijgen water te drinken in plaats van allerlei frisdrankjes.

Tijdens de lessen gaan ze ook bewegen. We zien dat dit werkt. Het overwicht van deze kinderen op ”Lekker fit-scholen” daalt licht.”

Wat wilt u nog meer bereiken?

„We werken aan een Rotterdams Preventieakkoord, waarin we samen met het Erasmus Medisch Centrum toetsen wat niet alleen bij kinderen werkt, maar ook bij het ambtelijk apparaat.

Met het project Healthy R –een in Nederland uniek centrum waarin wetenschappers en beleidsmakers intensief samenwerken op het gebied van gedragsbeïnvloeding– stimuleren we 300 ambtenaren om meer te bewegen: pak de trap in plaats van de lift. Overleg effectief door met elkaar een rondje om de vergadertafel te lopen.”

U trekt ook ten strijde tegen hamburgerrestaurants en patatkramen?

„Als we niets doen, accepteren we dat overgewicht toeneemt. Dat accepteer ik niet. We kunnen wel veel geld uitgeven om overgewicht uit de wereld te helpen of dat te voorkomen. Als dat programma op basisscholen voor 20.000 tot 30.000 kinderen al 10 miljoen euro kost, betekent dat voor de helft van de Rotterdammers al tien keer 10 miljoen.

Een andere optie is de bron van overgewicht aanpakken. Dat zijn de fastfoodlocaties in de stad. Het aanbod daarvan steeg de afgelopen vijf jaar met 33 procent. Dat aanbod wil ik in balans brengen.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws.