Een 30-jarige hoofdagent van de eenheid van Rotterdam wordt verdacht van drugsbezit, schending van het ambtsgeheim, corruptie en witwassen. Hij is maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit nog zeker 14 dagen vast.

Het Openbaar Ministerie meldt dat de politie een onderzoek was begonnen nadat er informatie was binnengekomen over het lekken van informatie door een agent.