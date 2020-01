Rotterdamse agent opgepakt om schenden ambtsgeheim en corruptie

In Rotterdam is dinsdag een 41-jarige politieagent aangehouden die wordt verdacht van het schenden van het ambtsgeheim. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wordt hij ook verdacht van ambtelijke corruptie en computervredebreuk. Het gaat om een brigadier die werkzaam is bij de politie in het district Oost, zo meldt een woordvoerder.

Wat de man precies op zijn geweten zou hebben is niet bekendgemaakt. Onder leiding van het OM doet het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Rotterdam onderzoek naar de zaak.