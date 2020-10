Rotterdamse agent ontslagen voor doorspelen informatie

Een 41-jarige politiemedewerker van de eenheid Rotterdam is ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. De man wordt verdacht van het doorspelen van informatie aan onbevoegden. Bovendien bleek dat hij verdovende middelen gebruikte. Hij moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter, wanneer is nog niet duidelijk.

De man werd op 21 januari van dit jaar aangehouden op verdenking van het „verstrekken van informatie aan onbevoegde derden” en werd buiten functie gesteld. „De integriteit en betrouwbaarheid van politiemensen moet boven elke twijfel zijn verheven. Iedereen binnen de politie moet daarvan doordrongen zijn en dat mag niet in het geding komen”, schrijft de politie donderdag in een toelichting op het ontslag.