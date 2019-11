Rotterdams plan moet CO2-uitstoot halveren

Een Rotterdams klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat de uitstoot van CO2 in de stad in 2030 is gehalveerd. Het akkoord, dat vrijdag wordt gepresenteerd, is getekend door de gemeente en meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke organisaties waaronder het Havenbedrijf, de Erasmus Universiteit, vervoerder RET en woningbouwcoöperaties.

De partijen gingen de afgelopen maanden met elkaar om de tafel over vijf onderwerpen, waaronder industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Om de stad te verduurzamen zijn 49 maatregelen afgesproken. Zo moeten de komende jaren 15.000 woningen worden ge√Įsoleerd en wordt een waterstofnetwerk aangelegd. Ook zijn er plannen voor grote windparken.

De kosten om de klimaatdoelen te bereiken worden voornamelijk gedragen door lokale partijen. Om hoeveel geld het gaat is nog niet bekend.

Rotterdam is vooral door de haven verantwoordelijk voor ruim 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot.