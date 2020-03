Een kantoorpand aan de Westblaak in het centrum van Rotterdam is dinsdagochtend ontruimd omdat er op een aantal verdiepingen rook hing. Oorzaak was een brandje in een werkkast op de vierde etage. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Er zijn geen berichten over gewonden.

In het gebouw waren vanwege de strenge maatregelen tegen het coronavirus veel minder mensen aan het werk dan anders.

De brandweer is bezig het gebouw te ventileren. Daarna wordt het vermoedelijk snel vrijgegeven.