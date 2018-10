Rotterdams huis op nummer 108 blijft als enige staan

In de Rotterdamse wijk Oude Noorden is afgelopen weken flink gesloopt. Een rij huizen uit 1903 heeft het veld moeten ruimen. Er komen nieuwe woningen voor in de plaats. Maar een huis is blijven staan, nummer 108.

Het huis is al sinds de bouw in 1903 in bezit van de familie van de huidige bewoners. Ze hebben er flink wat geld in gestoken, onder andere om het weer helemaal in originele staat te brengen.

Toch wel even wennen, als je opeens geen buren meer hebt. In de Bloklandstraat in Rotterdam-Noord is de afgelopen weken flink gesloopt. Eén huis bleef overeind, dat van Heleen Euwe. ‘Dit is ons kapitaal, al ons geld zit erin’ https://t.co/HfEk2POB3o pic.twitter.com/2xcY07hJE0 — de Volkskrant (@volkskrant) 1 oktober 2018

Corporatie Woonstad bood ze nog geen 80 procent van het hypotheekbedrag, zelfs ver onder de WOZ-waarde. „We stonden met de rug tegen de muur, we moesten wel blijven. Je wil niet zonder een cent en met een restschuld je huis worden uitgezet.”

Het doet denken aan het Victoria Hotel aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Daar is een huis blijven staan waar het huidige hotel omheen is gebouwd.