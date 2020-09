Rotterdams Cultuurplan: Museum Rotterdam moet deuren sluiten

Het college van burgemeester en wethouders geeft in het dinsdag gepresenteerde Cultuurplan 2021-2024 aan dat museum Rotterdam ophoudt te bestaan in de huidige vorm. Wel is er in 2025 een mogelijkheid voor een nieuw stadsmuseum op een andere locatie.

Het stadsmuseum moet volgens het college „de omslag maken naar het stadsmuseum van de toekomst.” Het idee is om in de volgende cultuurplanperiode een nieuw stadsmuseum op een andere locatie te openen. Daarvoor reserveert het college geld binnen het Cultuurplan. Het museum diende eerder een beleidsplan in bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC), die het college adviseert over de gemeentelijke cultuursubsidies. De RRKC gaf Museum Rotterdam in juni al een negatief subsidieadvies.

„Deze slag hebben we verloren, maar de eindstrijd wordt gevoerd in de gemeenteraad”, laat Paul van de Laar, directeur Museum Rotterdam weten. „We richten ons nu dus volledig op de politieke lobby.” In november geeft de Rotterdamse gemeenteraad een definitieve klap op de cultuursubsidies.

Museum Rotterdam zit momenteel in het achter het stadhuis gelegen Timmerhuis, de exacte datum waarop het doek daar valt voor het museum is nog niet bekend. De locatie ‘40-’45 NU, dat het verhaal van Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog vertelt, blijft wel open.