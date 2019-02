Rotterdams cafépersoneel bedreigd met vuurwapen

Een 42-jarige man is zondagavond opgepakt nadat hij in een café aan de Soetendaalsekade in Rotterdam personeel en bezoekers had bedreigd met een vuurwapen. De man vernielde een deel van de inboedel van het café in de wijk het Oude Noorden. Kort daarvoor had de Rotterdammer volgens de politie ruzie gemaakt met zijn ex.

Toen de man uit het café vertrok, trapte hij een scooter omver. De verdachte is korte tijd later met behulp van cameratoezicht in de buurt aangehouden. Hij zit vast. Personeel en bezoekers waren volgens de politie erg ontdaan en kregen slachtofferhulp aangeboden.