Rotterdammers willen maatregelen tegen geweld

Bewoners van de Essenburgbuurt in Rotterdam-West zijn geweldsdelicten in hun wijk zo zat, dat ze burgemeester Ahmed Aboutaleb via een brief hebben gevraagd direct maatregelen te nemen. De aanleiding daarvoor is een schietpartij afgelopen vrijdag in de Jagthuisstraat, waarbij een zwaargewonde viel.

"Dit is de vierde schietpartij in amper negen maanden in onze Essenburgbuurt, waarvan twee in de afgelopen maand. Bij deze schietpartijen is een dodelijk slachtoffer gevallen en drie gewonden. Ook in 2013 en 2016 hebben dodelijke schietpartijen in onze buurt plaatsgevonden", aldus de bewoners in de brief, die op Facebook is geplaatst.

De bewoners willen "per direct" maatregelen om "dit soort excessieve geweldsdelicten te voorkomen". Zo willen ze dat vanaf nu de politie 24 uur per dag zichtbaar aanwezig is in de buurt en meer ondersteuning voor het politie-wijkteam.