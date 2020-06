Rotterdammers van 18 en 22 jaar vast na grote cocaïnevangst

Twee Rotterdammers van 18 en 22 jaar oud zitten vast na een grote cocaïnevangst in de Rotterdamse haven, waarbij 374 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 28 miljoen euro is onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met bananen.

Medewerkers van ECT Delta waarschuwden de douane en de zeehavenpolitie toen ze het tweetal zondag op het terrein van het overslagbedrijf zagen. De twee zogeheten uithalers zijn door de douane en zeehavenpolitie aangehouden. Ze sloegen op de vlucht toen ze uit een container kwamen.

Het duo is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat ze veertien dagen langer vast blijven zitten. De onderschepte cocaïne is inmiddels vernietigd.