Rotterdammers krijgen kijkje in onderwereld

November is in Rotterdam uitgeroepen tot de Maand van de Onderwereld. Anders dan de naam doet vermoeden, is deze door de gemeente Rotterdam georganiseerde themamaand geen eerbetoon aan maffia-achtige, louche of zelfs criminele Rotterdammers. Maar de stad gaat letterlijk de diepte in en maakt bijzondere ondergrondse locaties tijdelijk toegankelijk voor het publiek.

Op het programma staan meer dan 25 onderdelen. Naast lezingen en tentoonstellingen zijn er rondleidingen door de Maastunnel en bezoekjes aan bunkers, atoomschuilkelders en delen van de Koninginnebrug en de Erasmusbrug. De gemeente Rotterdam heeft een website opengesteld waar mensen zich kunnen aanmelden voor deelname.