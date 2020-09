Rotterdammers hoelahoepen voor Sophia Kinderziekenhuis

In Rotterdam hebben zaterdag 170 mensen op een bijzonder manier geld ingezameld voor het Sophia Kinderziekenhuis. Ze deden aan de voet van de Erasmusbrug mee aan een hoelahoep-evenement. De deelnemers hoepelden ruim 38.400 euro bij elkaar, meldt de organisatie.

Bij hoelahoepen houdt iemand, al draaiend met de heupen, een ronde, meestal houten hoepel om zijn of haar middel. Het was in de jaren 50 en later in de jaren 70 een ware rage. Vandaag de dag vindt hoelahoepen vooral plaats in fitnesscentra en sportscholen waar ook cursussen worden gegeven. Tijdens het hoepelen moeten deelnemers op enige afstand van elkaar blijven, de inzamelingsactie gebeurde mede daardoor volledig coronaproof.

Het geld gaat naar het Sophia Moeder en Kind Centrum van het Erasmus MC. Dat zet zich in om de overlevingskansen te vergroten van te vroeg geboren baby’s en kinderen die op tijd zijn geboren maar intensieve zorg nodig hebben.