‘Rotterdammers geen terrorismeverdachte meer’

Vijf Rotterdammers die eind vorig jaar werden opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, zijn in deze zaak geen verdachten meer. Er is volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam onvoldoende bewijs om tot vervolging over te gaan.

De mannen variëren in leeftijd van 21 tot 36 jaar. Ze werden op 29 december aangehouden: vier in Rotterdam-Ommoord en de vijfde, een 26-jarige Syriër, in de Duitse stad Mainz. Hij werd op verzoek van de Nederlandse justitie door Duitsland overgeleverd.

In januari werden ze vrijgelaten omdat het OM geen gronden zag om ze langer vast te houden. Na hun arrestatie werden huiszoekingen verricht en gegevensdragers in beslag genomen. Bij de invallen zouden geen wapens zijn gevonden en ook geen materiaal dat verband houdt met terreurorganisatie IS.