Een twintigjarige Rotterdammer is maandag ernstig gewond geraakt bij een schietincident aan het Ambachtsplein in Rotterdam-Zevenkamp. Een onbekende man schoot het slachtoffer in zijn bovenlichaam.

De politie denkt dat dader en slachtoffer ruzie hadden voor het schietincident. De gewonde Rotterdammer is naar het ziekenhuis gebracht.