Rotterdammer vast voor vuurwerk en wapens

Een 32-jarige man uit Rotterdam is opgepakt omdat hij in het bezit was van illegaal vuurwerk, wapens en spullen die gebruikt worden voor hennepteelt. De politie kwam de man op het spoor na een anonieme tip, meldde het Openbaar Ministerie (OM). Zijn voorlopige hechtenis is maandag met twee weken verlengd.

De politie hield de Rotterdammer vrijdag al aan in zijn auto, waarna 28 kilo illegaal vuurwerk in zijn achterbak werd gevonden. In zijn garagebox lag nog eens 126 kilo illegaal vuurwerk. Ook vond de politie daar een tas vol met vuurwapens, kogels, nepwapens, een mes, boksbeugels en pepperspray. In een woning en een bedrijfspand werden een hennepkwekerij en allerlei hennepgerelateerde goederen aangetroffen.

Het OM wijst erop dat niet alleen het verkopen van illegaal vuurwerk strafbaar is, maar ook het kopen van het spul. Op handel en op het bezit ervan staat een maximale celstraf van zes jaar.