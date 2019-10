‘Rotterdammer tilt fiscus voor miljoenen’

Een 35-jarige man uit Rotterdam wordt ervan verdacht de Belastingdienst voor miljoenen euro’s te hebben opgelicht. Met een valse aangifte omzetbelasting vroeg hij 5,4 miljoen euro terug. Dat geld kreeg hij ook, hoewel hij er geen recht op had. Zijn huis is donderdagavond doorzocht.

Het huis van de vriendin van de verdachte is ook doorzocht. De 30-jarige vrouw woont in een dorp in de omgeving van Rotterdam. Om welk dorp het gaat, wil de fiscale opsporingsdienst FIOD niet zeggen. In haar woning is beslag gelegd op dure kleren, schoenen, tassen, sieraden en ongeveer 75.000 euro contant geld. Zij heeft de spullen mogelijk gekocht van het belastinggeld.

De man heeft het geld overgemaakt naar bankrekeningen van familieleden en bedrijven. Volgens de FIOD is op een groot deel van het geld al beslag gelegd.