Rotterdammer rijdt 128 km/u te hard

Een 39-jarige Rotterdammer is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met een slok op met 228 kilometer per uur over de A6 had gescheurd. Op het stuk snelweg bij Almere Poort is 100 kilometer per uur toegestaan.

De man werd betrapt in de nacht van zondag op maandag. De politie vond zijn snelheid „toch iets te gortig” en zette hem aan de kant. De automobilist bleek ook nog eens te veel gedronken te hebben.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat de man zich in januari voor de rechter moet verantwoorden. Tot die tijd blijft zijn rijbewijs ingevorderd.