Een 56-jarige Rotterdammer die woensdag in zijn woonplaats met steekwonden werd gevonden, is overleden. Het slachtoffer bezweek donderdagavond in een ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldt de politie. Hoe de man de verwondingen opliep, is nog onduidelijk.

Het slachtoffer werd woensdagavond gevonden op de Mombassaplaats in de wijk Oosterflank. Een bewoner had iemand op straat horen gillen en toen ze naar buiten keek zag ze mannen wegrennen en een gewonde man op straat liggen.