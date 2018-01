Rotterdammer Niek Baar wint Vioolconcours

Niek Baar heeft het Nederlandse Vioolconcours gewonnen in de categorie Oskar Back. De Rotterdammer speelde tijdens de finale het Vioolconcert van Schumann. Het concours was in TivoliVredenburg in Utrecht, in aanwezigheid van prins Constantijn. Hij reikte de prijzen uit.

Baar mag door zijn winst in het najaar van 2019 concerten verzorgen met het Residentie Orkest, dat onder leiding van Otto Tausk de kandidaten in de finale begeleidde. In de categorie Davina van Wely won de Belgische Luna De Mol. Kira van der Woerd uit Voorburg en de Zwitserse Anna Schultsz waren de winnaars in respectievelijk de categorieën Iordens A en B.

„Ik heb erg genoten deze weken en vergat bijna dat ik meedeed aan een concours”, sprak de winnaar Baar. Tim Brackman en Hawijch Elders waren de medefinalisten tijdens het finaleconcert in de Grote Zaal. Hawijch Elders won de publieksprijs.

Voor de concoursen hadden 109 deelnemers uit Nederland zich aangemeld. Een record, meldt de organisatie.