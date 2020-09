Rotterdammer krijgt vier jaar cel voor aanranding in België

Een 35-jarige Rotterdammer is door een rechtbank in het Belgische Hasselt veroordeeld tot vier jaar cel voor aanranding en poging tot verkrachting van een vrouwelijke collega op zijn werk in Tessenderlo. De man moet ook 5.600 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. De Rotterdammer kwam niet opdagen voor de rechtszaak en zijn onmiddellijke aanhouding is bevolen.

Het slachtoffer deed in juni 2019 aangifte bij de politie. Volgens haar had de Nederlandse collega haar op het werk in een hoekje gedwongen en op intieme lichaamsdelen betast. Volgens de politie was de jonge vrouw in shock en vertoonde ze sporen van fysiek geweld. Haar belager zou haar meermaals bij de keel hebben vastgepakt.

De man werd na de klacht opgepakt voor verhoor en voorgeleid. Daar verklaarde hij dat het een spelletje was geweest, dat het bij het kussen was gebleven, met haar toestemming. Daarna werd hij vrijgelaten. Binnen 24 uur was de man verdwenen.