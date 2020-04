Rotterdammer gewond na aanval met kapmes

Een 23-jarige man uit Rotterdam is dinsdagavond zwaargewond geraakt nadat hij tijdens een ruzie op de Carnisselaan werd aangevallen met een machete. Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar, meldt de politie.

Zijn aanvallers sloegen op de vlucht maar werden op de A13 richting Den Haag klemgereden. Bij de arrestatie werden waarschuwingsschoten gelost omdat de inzittenden weigerden de aanwijzingen van de agenten op te volgen. Er werden vier mannen van 17 tot 19 jaar uit Den Haag aangehouden.

De politie kon niet zeggen of het slachtoffer de verdachte kende, of wat de aanleiding van de ruzie was.