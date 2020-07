Rotterdammer en Vlaardinger vast voor financieren uitreizigers

Twee mannen uit Rotterdam en Vlaardingen zijn aangehouden voor het financieren van mensen die zijn uitgereisd naar het strijdgebied van Islamitische Staat. De 33-jarige Rotterdammer wordt verdacht van het financieren van terrorisme. De man uit Vlaardingen (32) heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan het zogeheten hawala-bankieren en witwassen.

Beiden zouden de sanctiewet hebben overtreden die geldt als tegen bepaalde landen of gebieden sancties zijn ingesteld. Ze werden eind juni aangehouden en zijn voor zeker dertig dagen vastgezet.

De Rotterdammer zou geld hebben aangenomen van familie en bekenden van vrouwen die alleen of met man en kinderen naar het Midden-Oosten zijn gereisd om deel te nemen aan de gewapende strijd. Een deel van hen zit inmiddels vast in de overvolle opvangkampen voor IS-vrouwen.

De Vlaardinger zou het opgehaalde geld hebben verstuurd via de informele kanalen van het hawala-bankieren. Hij had geen vergunning om te bankieren, wat eveneens strafbaar is.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst doorzocht voor het onderzoek vijf woningen en een bedrijfspand in de buurt van Rotterdam en in Noord-Holland. Daarbij zijn computers, administratie en een paar duizend euro in beslag genomen.