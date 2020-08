Rotterdammer die illegaal voertuigen verhuurde aangehouden

Een 30-jarige Rotterdammer die illegaal motorfietsen en auto’s verhuurde, is woensdag opgepakt. Hij wordt verdacht van witwassen. De politie denkt dat de verhuurde voertuigen mogelijk zijn gebruikt bij criminele activiteiten. Hiernaar vindt nog onderzoek plaats.

De politie kwam de man op het spoor na een achtervolging in Breda begin augustus. Een motorrijder probeerde daar toen tevergeefs met hoge snelheid aan agenten te ontkomen. De motorrijder bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij verklaarde dat hij de motorfiets had gehuurd bij een bedrijf in Rotterdam. Het verhuurbedrijf kwam niet veel later ook bij andere verkeerscontroles naar voren.

De verhuurder bleek meerdere voertuigen, zowel motorfietsen als auto’s, op zijn naam te hebben staan. Via sociale media bracht hij zijn verhuurdiensten onder de aandacht. Het verhuurbedrijf bleek echter niet officieel te staan ingeschreven.

De politie heeft 87.000 euro en vier voertuigen met een waarde van ongeveer 40.000 euro in beslag genomen. Andere auto’s en motoren die niet aanwezig waren, worden als ze opduiken ook in beslag genomen.