In de Zuid-Hollandse plaats Zevenhuizen is zondagavond aan de Wollefoppenweg een 69-jarige Rotterdammer overleden na een val in het water. Hulpdiensten hebben geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De politie vermoedt dat er sprake is van een ongeluk. „Het ziet er naar uit dat de man aan het werk was in een tuin, uitgleed en in het water terechtkwam. We doen nog onderzoek om te kijken of het ook daadwerkelijk zo is gebeurd”, zegt een politiewoordvoerster.