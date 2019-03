Rotterdam-Zuid heeft weer stroom

In Rotterdam-Zuid is dinsdagochtend sprake geweest van een grote stroomstoring die ongeveer 16.000 klanten heeft geraakt. Inmiddels heeft iedereen weer stroom.

Dat meldt Stedin. De netbeheerder heeft een omleiding gedaan, waardoor de stroomvoorziening is hersteld. De oorzaak van het probleem is nog niet bekend. Een woordvoerder vermoedt dat er bij graafwerkzaamheden een kabel is geraakt, maar dat wordt nog onderzocht.

Volgens RTV Rijnmond kwamen mensen vast te zitten in liften door de storing. Pathé de Kuip, de Hogeschool Rotterdam en andere instellingen zouden ontruimd zijn wegens de situatie.