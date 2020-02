Rotterdam zet extra vaart achter quarantainelocatie

GGD Rotterdam-Rijnmond is op zoek naar een quarantainelocatie. Die zoektocht loopt al sinds vorig jaar, vertelt een woordvoerster, „maar vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus proberen we het versneld af te ronden”. Inmiddels heeft de gezondheidsdienst een aantal mogelijke locaties op het oog.

Veel wil de GGD er nog niet over kwijt zolang de onderhandelingen nog niet zijn afgerond. „Er moet eerst een bestuurlijk akkoord over worden gesloten”, legt de woordvoerster uit. De GGD heeft hulp gekregen van het Havenbedrijf, bevestigt ze naar aanleiding van berichtgeving door het AD.

„We zoeken een locatie die bij voorkeur buiten de bebouwde kom ligt en goed kan worden afgesloten.” Er moet plaats zijn voor dertig tot zestig mensen en kamers moeten over eigen sanitair beschikken. De beveiliging moet op orde zijn en hulpdiensten moeten er goed kunnen komen.

De GGD verwacht de quarantainelocatie niet per se nodig te hebben als in Nederland mensen besmet raken met het coronavirus. „Het beleid is om mensen vooral thuis in quarantaine te houden.” Los van corona is het voor Rotterdam, met zijn grote haven, sowieso belangrijk om voorbereid te zijn op infectieziekten.

In het verleden was een vakantiepark op de Brouwersdam quarantainelocatie voor de regio, maar dat voldoet niet meer aan de criteria.