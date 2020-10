Rotterdam wint hoger beroep over weren ongewenst reclamedrukwerk

Rotterdam mag ongeadresseerde reclamefolders weren. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag bepaald, meldt de gemeente Rotterdam.

Door de uitspraak kan Rotterdam vanaf 1 november een nieuwe regeling laten ingaan. Vanaf dan mogen verspreiders van drukwerk hun folders in Rotterdam alleen maar huis-aan-huis bezorgen bij mensen die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven met een zogeheten ja/ja-sticker.

„We kunnen nu eindelijk werk maken van onze doelstelling om 3 miljoen kilo papierafval per jaar te besparen”, aldus wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid). „Voor veel Rotterdammers wordt hiermee ook de ergernis weggenomen over de bergen ongevraagde reclame op de deurmat.”

Rotterdam had het nieuwe systeem eigenlijk al vanaf 1 april in willen voeren. „In maart van dit jaar dwong brancheorganisatie MailDB via een kort geding echter uitstel af”, aldus de gemeente in een verklaring.

De gemeente zegt de gemaakte proceskosten te verhalen op MailDB. Ook stuurt Rotterdam de brancheorganisatie een rekening voor de verwerkingskosten van het papierafval het afgelopen halfjaar.