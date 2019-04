Rotterdam wil winkels langer open op zondag

Er tekent zich in Rotterdam een meerderheid af voor een ruimere winkelopenstelling. Tjalling Vonk, voorzitter van de lokale ChristenUnie-SGP-fractie, is somber gestemd. „Kleine winkeliers krijgen het moeilijk.”

In Rotterdam dienden de partijen DENK, D66, Leefbaar Rotterdam en SP tijdens een commissievergadering op 17 april een initiatiefwetsvoorstel in voor verruiming van de winkeltijdenwet. De partijen willen dat winkels overal in Rotterdam zowel zondagochtend als zondagmiddag open mogen. Op 16 mei stemt de gemeenteraad over dit voorstel.

Volgens de huidige regeling mogen alleen winkels in gebieden met een „bijzondere recreatieve toeristische aantrekkingskracht” op zondagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur hun deuren openen. Dat geldt voor het stadscentrum en het gebied rond het strand bij Hoek van Holland.

Een ruimere winkelopenstelling op zondag zou meer werkgelegenheid creëren en het ”winkellandschap” verruimen, stelde indiener Faouzi Achbar, raadslid voor DENK. Bovendien zou het een „impuls” geven aan de Rotterdamse economie.

Vonk reageert sceptisch. „Grotere winkels zullen inderdaad meer personeel aannemen als ze langer geopend zijn op zondag”, geeft hij toe. „Maar kleine ondernemers krijgen het moeilijker; die kunnen niet zeven hele dagen per week open zijn.”

De voorzitter is bang dat verruiming van de winkeltijdenwet de vrijheid van kleine ondernemers zal beperken. „Winkeliersverenigingen en eigenaars van winkelcentra kunnen hun winkeliers eisen dat ze de deuren opendoen.” Zo kreeg een fietsenwinkel in Groningen vorig jaar boetes opgelegd van bij elkaar 60.000 euro vanwege het niet naleven van de openingstijden in winkelcentrum Paddepoel. Volgens Vonk geven onderzoeken aan dat een ruimere winkelopenstelling „nauwelijks iets positiefs doet voor de economie.” De totale omzet van winkels zal niet stijgen, „mensen kopen toch niet meer.” De kosten voor winkeliers nemen wel toe door langere openingstijden.

Stemmen

De voorzitter verwacht niet dat de Rotterdamse gemeenteraad het initiatiefwetsvoorstel op 16 mei zal afwijzen.

De vier partijen die het voorstel hebben ingediend bezetten bij elkaar 22 van de 45 zetels. De VVD-fractie, die vijf zetels telt, is ook voorstander. Het CDA, de islamitische partij NIDA en de CU-SGP zijn tegen; PvdA en GroenLinks twijfelen nog. Samen tellen deze partijen 15 zetels. De CU-SGP-fractie is een van de zes partijen in het stadsbestuur.

Momenteel ligt er bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel waarmee staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) kleine winkeliers wil beschermen. De wet, die waarschijnlijk in 2021 van kracht wordt, bepaalt dat winkels voortaan niet meer open hoeven te zijn als dat door de verhuurder of een winkeliersvereniging wordt opgelegd. Vonk: „We proberen de uitvoering van de initiatiefwet uit te stellen tot de Haagse wetgeving ingaat.”