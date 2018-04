Rotterdam wil onderzoek omvang homogeweld

Rotterdam moet een onderzoek instellen naar de omvang en aard van geweld tegen homo's. Het is nu onduidelijk hoe vaak LHBT'ers slachtoffer zijn van verbaal of fysiek geweld omdat er vaak geen aangifte wordt gedaan. Het laatste landelijke onderzoek hierover dateert uit 2014.

Leefbaar Rotterdam, D66, GroenLinks, CDA en VVD roepen het Rotterdamse college van B en W hiertoe op. Samen hebben deze partijen een royale meerderheid in de gemeenteraad.

Dit weekend werden twee homo's in het nabijgelegen Dordrecht in de val gelokt en in elkaar geslagen en ook in Rotterdam zijn er in het verleden dergelijke incidenten geweest.

,,Wij willen dat Rotterdam de handschoen oppakt en onderzoekt hoe vaak dit zowel met als zonder aangifte voorkomt, onder welke omstandigheid dit gebeurt, welke factoren aangifte in de weg staan en hoe het gesteld is met de acceptatie."

De uitkomsten worden gebruikt voor betere bestrijding van dit geweld.