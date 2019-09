Rotterdam wil extra windparken op de Noordzee

De gemeente Rotterdam wil dat er de komende jaren meer windparken komen op de Noordzee. Het is de bedoeling dat er in 2025 honderd windturbines operationeel zijn in de regio. Nu zijn dat er 72.

„Wind is een onuitputtelijke energiebron. Door het gebruik van windenergie vermijden we CO2-uitstoot en worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen”, zei wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie. „De uitbreiding van wind op zee levert de groene energie op die we nodig hebben voor het havengebied. Daarnaast heeft de ontwikkeling van windparken op zee een positief effect op de economie in de haven en levert het nieuwe banen op.”

Eind dit jaar wordt de grootste en krachtigste windturbine ter wereld geplaatst in Rotterdam. Die wordt de komende jaren gebruikt als testturbine. Het is de bedoeling dat dit type windturbine na de testperiode wordt gebruikt voor nieuwe windparken op zee.

De honderd windturbines moeten jaarlijks totaal 227.000 huishoudens van elektriciteit gaan voorzien.