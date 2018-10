Rotterdam wil elektrische deelsteps toestaan

Rotterdam wil twee bedrijven toestemming geven elektrische deelsteps in de stad te exploiteren. Net als bij deelfietsen kunnen deze e-steps met een telefoon van het slot worden gehaald. De steps mogen net als deelfietsen overal in de stad worden achtergelaten.

Als de steps van Bird en SwheelS2Go worden goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg door onder meer de RDW kan de pilot van start, zo zegt de gemeente, die niet weet wanneer die toelating een feit is.

Sinds deze week heeft Rotterdam al elektrische deelscooters. Het bedrijf Felyx heeft ruim 300 e-scooters in Rotterdam neergezet. Het bedrijf was al in Amsterdam actief. Deze scooters mogen in grote delen van Rotterdam worden neergezet. Op enkele plekken is parkeren niet toegestaan, daar kan de scooter ook niet met de telefoon worden afgesloten.

Sinds 2017 heeft Rotterdam al deelfietsen van onder meer Obike en Mobike.