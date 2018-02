Rotterdam wil cultuuraanbod fors hervormen

Rotterdam moet de culturele sector hervormen en beter laten aansluiten bij de behoeften van de vele inwoners van niet-Nederlandse afkomst. Met name deze groep Rotterdammers neemt nauwelijks deel aan het gesubsidieerde culturele leven in de stad omdat het aanbod niet aansluit op hun behoeften. Dat schrijft de gemeente Rotterdam in de Cultuurverkenning 2017.

In Rotterdam is een op de twee inwoners van niet-Nederlandse afkomst en de komende jaren zal dat alleen maar toenemen.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur begon vorig jaar een onderzoek naar de blokkades die ‘nieuwe’ Rotterdammers ervaren bij het cultuuraanbod. Deze bevindingen moeten leiden tot een aanbod dat beter past bij de diversiteit van Rotterdam.

Uit de Cultuurverkenning komt naar voren dat het in algemene zin goed gaat met de culturele sector in Rotterdam. Zo zitten de bezoekcijfers van bekende musea in de lift en slagen de instellingen er steeds vaker in zelf geld te verdienen.