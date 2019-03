Rotterdam wil afvalberg helft kleiner maken

Rotterdam wil de hoeveelheid afval die de stad produceert over tien jaar tijd met de helft verminderen. Dat staat in het programma ‘Van Zooi naar Mooi’, dat wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) vrijdag presenteert.

In Rotterdam wordt nu veertien procent van het afval verbrand. Daarom gaat Rotterdam de inzameling van huiselijk gft-afval uitbreiden, onder andere in hoogbouw, en gaat men van oude producten weer bruikbare nieuwe maken. In ziekenhuizen komen er medicijnfilters waarmee voorkomen wordt dat medicijnresten in het oppervlaktewater belanden.

Ook wil de stad in 2030 het grondstoffengebruik halveren. Met deze stimuleringsmaatregelen denkt de havenstad 3500 tot 7000 nieuwe banen te creëren. „Over tien jaar gebruikt Rotterdam de helft minder grondstoffen. Mijn ambitie is om Rotterdam zo snel mogelijk afvalvrij te maken. Daarmee dragen we bij aan een schone planeet en een toekomstgerichte economie,” aldus Bonte.

De vier belangrijkste sectoren waar het circulaire programma zich de komende jaren op richt zijn de bouw, groene stromen, consumptiegoederen en zorg. Meer dan zestig procent van het Rotterdamse afval komt uit de bouwsector.