Rotterdam wil af van ongewenst reclamedrukwerk

Rotterdam wil dat bewoners vanaf 1 juli 2019 niet meer worden lastiggevallen met ongewenst reclamedrukwerk. Rotterdam voert daarom de ja-ja-sticker in, waarmee alleen mensen die expliciet toestemming geven nog ongeadresseerde reclame ontvangen. Amsterdam heeft zo’n sticker ook al.

Volgens de Rotterdamse wethouder Duurzaamheid, Arno Bonte, scheelt de maatregel veel afval. „Ongevraagd reclamedrukwerk is niet alleen een grote ergernis voor veel mensen, maar is ook een ongelofelijke verspilling van ongelezen papier. Met deze maatregel kunnen we meer dan 3 miljoen kilo papierafval per jaar besparen.”

In Amsterdam geldt de maatregel al sinds 2018. Mensen kunnen in de hoofdstad de ja-ja-sticker op hun brievenbus plakken als ze reclamepost willen ontvangen, doen ze dat niet dan krijgen ze ook geen reclame. Amsterdam verwacht dat hierdoor jaarlijks 1,8 miljoen kilo papier wordt bespaard.