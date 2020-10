Rotterdam weert vanaf zondag ongewenste reclamefolders

Vanaf zondag krijgen Rotterdammers geen ongewenste reclamefolders meer door de brievenbus. Reclame mag dan alleen nog maar huis-aan-huis bezorgd worden bij mensen die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven met een zogeheten ja/ja-sticker op de deur.

Begin deze maand won de gemeente een rechtszaak bij het gerechtshof Den Haag, waardoor de nieuwe regeling vanaf 1 november kan ingaan. Rotterdam wilde het nieuwe systeem eigenlijk al vanaf 1 april invoeren, maar brancheorganisatie MailDB vocht dat besluit aan.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) is blij dat het nu toch zover is. „Daarmee besparen we jaarlijks meer dan 3 miljoen kilo papierafval. Ook nemen we een belangrijke ergernis van veel Rotterdammers weg over de stapels ongevraagde reclamefolders”, aldus Bonte, die benadrukt dat huis-aan-huiskranten nog wel bezorgd mogen worden.

De adverteerders die zich niet houden aan de nieuwe regeling kunnen een boete krijgen. Ook het sturen van reclamedrukwerk ‘aan de bewoners van dit adres’ is niet meer toegestaan. In sommige andere steden is het ongeadresseerde reclamedrukwerk eerder al aan banden gelegd.