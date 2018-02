Rotterdam viert halve eeuw metro

Nog geen zes kilometer lang, zeven haltes en grotendeels bovengronds. Op 9 februari 1968, vrijdag precies vijftig jaar geleden, opende in Rotterdam de eerste metrolijn van Nederland. In vergelijking met de stelsels van steden als Parijs en Londen was het een bescheiden metronet. Toch wordt vrijdag in Rotterdam het vijftigjarige bestaan uitbundig gevierd, want de metro betekende een mijlpaal voor de Maasstad en voor Nederland.

De lijn die door prinses Beatrix en prins Claus werd geopend, kostte 200 miljoen gulden (86 miljoen euro). Een enorm bedrag voor die tijd. De bouw duurde ruim zeven jaar en was bijzonder omdat de tunnelstukken werden afgezonken in de Nieuwe Maas. Ook werd de ‘Boerenzij’, zoals Rotterdam Zuid in die tijd vaak werd genoemd, in een klap veel beter verbonden met de rest van de stad. ‘Met een teringgang door de stad’, heette het toen.

Rotterdam moest in die begindagen wennen aan het nieuwerwetse vervoermiddel. De roltrappen waren immens hoog, het tochtte altijd enorm op de bovengrondse stations als Zuidplein en Maashaven en hoe liet je zo’n metro nou stoppen? „Ik vond de metro geweldig! Totdat ik mij realiseerde dat ik nergens een knop zag, waar ik op kon drukken om de bestuurder te laten weten dat ik er bij Maashaven uit moest”, vertelt Lucie Ardon. „Na twee haltes en flink wat hartkloppingen kwam ik er tot mijn geruststelling achter dat hij gewoon bij ieder station stopte en dat de deuren dan vanzelf opengingen.”

Ardon is een van de reizigers van het eerste uur. Zij en vele anderen hebben hun herinneringen gedeeld met de RET op de speciale website 50jaarmetro.nl. In de begindagen was de metro zo bijzonder dat er zelfs in getrouwd werd. Vijftig jaar later is de metro van Rotterdam het grootste en drukste metronetwerk van Nederland waarbij de reiziger van Spijkenisse naar Den Haag of Schiedam naar Capelle aan den IJssel kan reizen. Dagelijks maken zo’n 300.000 passagiers gebruik van de metro. Rotterdam is nog steeds niet klaar met het uitbreiden van het metronet. Over een jaar kun je met de metro naar het strand van Hoek van Holland zoeven.

Een van originele metrostellen die volledig in oude staat is hersteld is vanaf vrijdag tot met dinsdag bij metrostation Blaak te zien. In het metrostel is een tentoonstelling ingericht over de historie van de metro.