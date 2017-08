Rotterdam verbiedt oude benzine-auto opnieuw

Eigenaren van personenauto’s en bestelauto’s die op benzine of LPG rijden en van voor juli 1992 zijn, mogen opnieuw niet meer rijden in de zogeheten milieuzone in Rotterdam.

Eerder stak een rechter hier een stokje voor na bezwaar van belanghebbenden. De rechter oordeelde toen dat de gemeente het weren van oude benzineauto’s extra moest onderbouwen. Donderdag liet de gemeente weten dat een nieuw besluit is genomen. De milieuzone geldt nu toch weer. Overtreders krijgen de komende tijd alleen een waarschuwing en nog geen boete.

Mensen die vanaf 18 september nog met hun oude benzine-auto in de zone komen kunnen een boete van 90 euro op de mat verwachten.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het nieuwe verkeersbesluit kunnen bezwaar maken; dat kan tot en met zaterdag 16 september. Het besluit verschijnt vrijdag in de Staatscourant.