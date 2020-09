Rotterdam trekt 14 miljoen uit om werkzoekenden om te scholen

Werkzoekende Rotterdammers kunnen ook volgend jaar bij de gemeente Rotterdam een voucher aanvragen om zich te laten omscholen. Het college van burgemeester en wethouders trekt hier 14 miljoen euro voor uit.

Het zogeheten Rotterdams Scholingsfonds loopt sinds begin van september, maar krijgt ook in 2021 een vervolg, zo maakte de gemeente Rotterdam woensdag bekend. De eerste driehonderd scholingsvouchers zijn bestemd voor jongeren die dit jaar hun mbo-diploma hebben behaald voor een beroep waarin er vanwege het coronavirus weinig werk is, voor werkzoekenden van wie de WW binnenkort afloopt, en voor mensen met een bijstandsuitkering.

„Het is voor veel mensen onzeker of ze hun baan kunnen behouden en veel mensen zijn helaas al werkloos geworden door corona”, aldus wethouder Richard Moti (werk en inkomen). „We zien tegelijkertijd dat er in sectoren als de zorg, techniek of het onderwijs nog altijd veel vraag is naar medewerkers. Met het Rotterdam Scholingsfonds willen we iets doen aan deze mismatch en Rotterdammers de kans bieden om zich te laten omscholen naar een kansrijk beroep. Hoe meer mensen zich om-, her- of bijscholen naar werk in een kansrijke sector, hoe minder mensen een uitkering nodig hebben.”

Tot nu toe hebben 156 werkzoekenden aangegeven gebruik te willen maken van de scholingsvoucher. Het Rotterdams college besteedt 14 miljoen euro afkomstig uit de verkoop van Eneco-aandelen aan het fonds en verwacht dat het rijk, UWV en sociale partners hetzelfde bedrag inleggen. Hiervoor moeten minstens 10.000 Rotterdammers een voucher met een maximum van 2500 euro en geldig voor een opleiding tot en met mbo 4-niveau kunnen aanvragen om hen op te leiden voor ander werk.