Rotterdam The Hague Airport weer open

Rotterdam The Hague Airport is weer open nadat het vliegverkeer tijdelijk moest worden opgeschort vanwege sneeuwval. Even na 14.00 uur konden vliegtuigen weer landen en vertrekken.

Volgens een woordvoerster van de luchthaven moest een vliegtuig uitwijken naar Schiphol en drie vluchten komen nu met vertraging aan. Drie toestellen moesten enkele uren aan de grond blijven maar vertrekken nu alsnog. Het gaat onder meer om wintersportvluchten en dagelijkse vluchten naar Londen. De luchthaven heeft voertuigen die start- en landingsbanen sneeuwvrij houden, maar als er te veel sneeuw valt, kunnen de schoonmaakploegen dat niet meer bijhouden.

Op Schiphol ondervinden reizigers weinig hinder van de sneeuw. Eindhoven Airport kampt met wat vertragingen omdat vliegtuigen ijsvrij gemaakt moesten worden, aldus een woordvoerster.