Rotterdam The Hague Airport gesloten

Vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport is tijdelijk opgeschort wegens de sneeuwval, aldus een woordvoerster van de luchthaven. De prognose is dat er tot 14.00 uur geen vliegtuigen kunnen landen en opstijgen, al kan dat veranderen afhankelijk van de mate van sneeuwval.

Qua vliegverkeer zit de luchthaven „in een rustige periode”, aldus de zegsvrouw. „Wat wintersportvluchten en dagelijkse vluchten op Londen.” Enkele uitgaande vluchten zijn aan de grond gebleven, enkele inkomende kunnen niet terecht op de luchthaven. „Zoals toestellen vanuit Londen, Alicante en Faro. Van een toestel weet ik dat het heeft kunnen uitwijken naar Amsterdam.”

De luchthaven heeft wel voertuigen die de start- en landingsbanen sneeuwvrij houden, maar als er te veel sneeuw valt, kunnen de schoonmaakploegen dat niet meer bijhouden.

Op Schiphol ondervinden reizigers nog niet of nauwelijks hinder van de sneeuw, zei een woordvoerder. „Onze sneeuwploegen zijn paraat en bezig om het rondom de gates schoon te maken, maar de banen zijn beschikbaar.” De situatie wordt volgens de zegsman van moment tot moment wordt bekeken.

KLM waarschuwde maandag dat reizigers rekening moeten houden met het uitvallen van vluchten als gevolg van de sneeuw.