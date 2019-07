Rotterdam stopt omstreden systeem tegen fraude

Rotterdam stopt met een omstreden computersysteem dat wordt gebruikt om bijstandsfraude in de gemeente op te sporen. Volgens het college van burgemeester en wethouders is onvoldoende duidelijk of het systeem voldoet aan de privacywetgeving.

Het gaat om het Systeem Risico Indicatie (SyRI) dat allerlei gegevens van burgers verzamelt. Die informatie wordt gebruikt om uit te rekenen hoe groot het risico is dat iemand fraudeert. Rotterdam had SyRI ingezet in de wijken Hillesluis en Bloemhof.

Een aantal partijen had zich tegen het gebruik van het systeem uitgesproken. Ook buurtbewoners en vakbond FNV kwamen in verzet. De gemeente laat weten dat er mede door de invoering van de nieuwe privacyregels (AVG) onduidelijkheid is „over de juridische onderbouwing” van de aanpak.

FNV startte vorig jaar samen met een paar privacygroepen een rechtszaak tegen de Nederlandse staat vanwege de invoering van SyRI.