Rotterdam start campagne tegen Snap-sexting

Rotterdam heeft zondagmiddag een grote campagne gelanceerd die tieners bewuster moet maken van de gevaren van sexting via het sociale medium Snapchat.

Sexting is het sturen van erotische berichtjes, filmpjes of foto's naar elkaar. Ruim 40 procent van de jongeren in de regio Rotterdam heeft ervaring met sexting. Van hen heeft een op de drie een negatieve ervaring met sexting gehad. De campagne Snapje wat je stuurt? is bedoeld om jongeren bewuster te laten omgaan met Snapchat.

Deze Rotterdamse aanpak voor een landelijk probleem onderscheidt zich door zich in de eerste plaats te concentreren op het platform waar jongeren aan sexting doen. En dat is Snapchat, zegt verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove (GroenLinks, Taal en Jeugd).

Snapchat wordt gebruikt omdat berichten in principe weer verdwijnen en niet worden opgeslagen. Bokhove: „Dit creëert een vals gevoel van veiligheid. We laten in de campagne zien dat een foto, die in goed vertrouwen gedeeld wordt, eenvoudig kan worden gekopieerd met bijvoorbeeld een tweede telefoon.”

Rotterdam kiest voor bewustwording en niet voor tegengaan. „We zeggen niet dat het niet mag, maar dat het belangrijk is dat je snapt wat je stuurt. De campagne probeert jongeren erop te wijzen dat zo’n foto verstrekkende gevolgen kan hebben.”

Op snapjewatjestuurt.nl staan tips over sexting. Op de website staan ook duidelijk de verschillende routes naar hulp, en er is een chatfunctie waar jongeren 's avonds en 's nachts kunnen chatten met een hulpverlener. Ook staat er informatie voor ouders op de website.

De campagne Snapje wat je stuurt? vloeit voort uit een initiatiefvoorstel van Leefbaar Rotterdam.